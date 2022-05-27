Olaf Scholz: Putin kazanmamalı

Almanya Şansölyesi Olaf Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'daki savaşı kazanamayacağını söyledi.

Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu'nda (WEF) Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarına ilişkin konuşan Scholz, Putin'i hedef alarak, "Büyük bir nükleer güç, sanki sınırları yeniden çizme hakkına sahipmiş gibi davranıyor" dedi. Putin'in bu savaşı kazanmasına izin veremeyeceklerini belirten Scholz, "Putin, gücün neyin doğru olduğunu dikte ettiği, özgürlüğün, kararlılığın ve egemenliğin herkes için olmadığı bir dünya düzenine geri dönmek istiyor" şeklinde konuştu.

Almanya'nın Kiev'e verdiği desteğin müttefiklerle koordine edilmeye devam edeceğini ve bu durumun NATO'nun taraf olmasına sebep olmayacağını söyleyen Scholz, Almanya'nın Kiev'e ağır silah tedarik etme konusunda yetersiz kaldığı eleştirilerine ise değinmedi.