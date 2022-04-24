Okuyan: Başarılı olduğumuzu gösterdikçe düzen değişikliği isteyenler de çoğalacaktır

Türkiye Komünist Partisi (TKP) Genel Sekreteri Kemal Okuyan "Boyun eğmediğimizi, çoğaldığımızı, alnımız dik bir şekilde yürüdüğümüzü ve başarılı olmaya başladığımızı gösterdiğimizde düzen değişikliği isteyenler de çoğalacaktır" dedi.

TKP'nin milletvekilli adaylarını belirlediği "Eşitlik ve özgürlük için halkın temsilcilerini belirliyoruz" etkinliklerinin Bursa ayağında konuşan Okuyan, şunları söyledi:

"Bakın Türkiye'deki önümüzdeki seçimde, 'Ben boyun eğmiyorum, ben başka bir düzen istiyorum' diyenlerin sayısında radikal bir artış sağlarsak... Bakın Dersim'de bir belediye başkanı seçildi, ne kadar büyük bir umut yarattı, heyecan yarattı..."

"Halbuki Türkiye'de bir sürü il var, hiçbir belediye başkanı o kadar heyecan yaratmadı." diyen Okuyan, "Boyun eğmediğimizi, çoğaldığımızı, alnımız dik bir şekilde yürüdüğümüzü ve başarılı olmaya başladığımızı gösterdiğimizde düzen değişikliği isteyenler de çoğalacaktır" ifadelerini kullandı.