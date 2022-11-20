Okuma yazma bilmeyen çocuk işçi: 6 gün çalışıyorum, okula gitmiyorum

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, dün Sakarya’da üretici, işçi kadınlar ve esnaf ile bir araya gelerek sorunlarını dinledi. Nazlıaka, ilk olarak Sakarya’nın Erenler ilçesindeki halde çalışan kadınları ziyaret etti.

Nazlıaka, halde annesi ile patatesleri torbaya dolduran 10 yaşındaki bir çocukla sohbet etti. Okuma yazma bilmediğini söyleyen çocuk, “6 gün çalışıyorum, okula gitmiyorum” dedi.

'Gençlerin gelecekleri pek parlak değil'

Ambalaj satışı yapan bir esnaf, ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden gençlerin daha çok etkilendiğini ifade ederek şöyle konuştu:

“Ben, çocuklardan çok umutsuzum şu anda; gelecekleri pek parlak değil. Benim kızım iki tane üniversite bitirdi, şu anda yeni asgari ücretle işe başladı, o da çok şükür işi bulabildi yani. Her gün fiyatlar değişiyor. Biz de esnafız, bizde haftada iki defa fiyat değişiyor bazen.”

'Yeni bir iktidarı denemekte yarar var'

Günlük yevmiye ile çalışan bir kadın da şunları söyledi:

“10 günden beri 2 gün işe geldik. Soğan pahalı olunca satışlar düştü. (Yeni bir iktidarı) Denemek istiyoruz tabii, artık yeter diyoruz. Denemekte yarar var.”

'Şu anda hiçbir şey, tabii pancar yok, bırakın şekeri'

Nazlıaka, daha sonra Söğütlü ilçesinde pekmez yapan kadınları ziyaret etti. Pancardan pekmez yapan bir kadın üretici, Sakarya’daki şeker fabrikasının kapanmasının bölgeyi olumsuz etkilediğini belirterek şöyle konuştu:

“Bizim çocukluğumuzda şeker fabrikasından kartlarımız vardı, pancarı teslim eden çuvalla şekerimiz gelirdi. Şu anda hiçbir şey, tabii pancar yok, bırakın şekeri… Kantara teslim ettiğin her tonaja şeker hakkın olurdu. İster hepsini al istersen sat şekeri. Eskişehir’den tonu 2 bin liraya satın alındı, 1 ton pancar 2 bin lira.” (ANKA)