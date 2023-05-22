Okulların kapanacağı tarih belli oldu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, TRT Haber’de gündeme dair soruları yanıtladı.

Özer, okulların kapanma tarihine ilişkin "16 Haziran'da okullar kapanıyor, uzatma yapmadık" dedi.

Deprem bölgesinde telafi eğitimine değinen Özer, "1 Ağustos- 1 Eylül tarihleri arasında deprem bölgesinde 2 aylık telafi eğitim programı yapacağız. Öğrenciler illa eğitim aldıkları lokasyonda değil istedikleri ilde bu eğitimi alabilecek" diye konuştu.

Özer, ayrıca, 28 Mayıs'ta yapılacak olan 13. Cumhurbaşkanı seçimi hakkında, "28 Mayıs'ta ikinci tur seçimleri olacak, 29 Mayıs'ta okullarımızı tatil edeceğiz. Öğrencilerimiz izinli olacak, öğretmenlerimiz idari izinli sayılacak" dedi.