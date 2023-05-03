Okullarda AKP propagandası: Soylu’nun fotoğrafının olduğu internet paketi dağıtılıyor

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, İstanbul'da okullarda AKP logolu internet paketinin öğrencilere dağıtılarak iktidar propagandası yapıldığını ortaya koydu.

Özbay, söz konusu internet paketinin görselini sosyal medya hesabından paylaştı. Görselde yer alan internet paketiin kapağında, AKP'nin İstanbul'dan milletvekili adayı olan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun fotoğrafının ve AKP logosunun yer aldığı görülüyor.

Özbay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, milletvekili adayı olduğu İstanbul’da, üzerinde fotoğrafının bulunduğu, AKP logolu internet paketi, okullarda öğrencilere propaganda amaçlı dağıtılmaktadır. Vefa Poyraz Anadolu Lisesi’nde ve bazı okullarda, yandaşlıkla atanan liyakatsiz yöneticilerin, öğretmen ve öğrencileri bu internet paketini dağıtmaya zorladığını bilmekteyiz. AKP adına oy avcılığı yapan bu yöneticiler açıkça suç işlemektedir. Milletvekili adayı olduğu halde istifa etmeyen ve makamlarının imkanlarıyla seçim çalışması yürüten Bakanlara ve yandaş yöneticilere bir kez daha hatırlatıyoruz; Okullar sizin siyasi şovlarınıza sahne, öğrenci ve öğretmenler bu sahnenin dekoru değildir" dedi.