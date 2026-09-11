Okullara silahlı saldırı hazırlığı yaptığı belirlenen örgüte 27 gözaltı

3 ilde 3 okula silahlı saldırı hazırlığında olduğu belirlenen C31K isimli suç örgütüne operasyon düzenlendi.

19’u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

27 kişi gözaltına alınırken 5 kişi aranıyor.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklamasına göre hakkında gözaltı kararı verilen kişilerin sosyal medya ve bazı dijital medya kanallarında suç içerikli paylaşımlarda bulundukları kaydedildi.

Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken şu ana kadar 27 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında, sanal medya ve iletişim platformlarında çeşitli suç içerikli paylaşımlarda bulunan ve 3 ildeki 3 okula yönelik silahlı saldırı hazırlığına ilişkin paylaşımlar yaptıkları belirlenen C31K isimli suç örgütüne yönelik Ankara merkezli 22 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 19’u suça sürüklenen çocuk olmak üzere 32 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 27 şüpheli yakalandı."

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