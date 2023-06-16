Okullar bir gerici derneğe daha açılıyor

Valilik onayı ile İstanbul’un farklı ilçelerinde toplam 238 okul, Bilal Erdoğan ile çok sayıda AKP'li ismin yönetiminde yer aldığı TÜGVA’ya tahsis edilmişti.

Kartal Kaymakamlığı, "İnsan Medeniyet Hareketi Hicret Derneği" adlı bir başka kurumun daha "yaz okulu" adı altında dini eğitim düzenlemesine izin verdi.

Birgün'de yer alan habere göre dernek, 8 Haziran’da bunun için ilçe milli eğitim müdürlüğüne başvurdu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü de bu talebi uygun gördü.

Okullara gönderilen yazıda şu ifadeler kullanıldı:

“İnsan Medeniyet Hareketi Hicret Derneği olarak, 3 Temmuz 2023 - 4 Ağustos 2 tarihleri arasında 7-13 yaş grubu kız ve erkek öğrencilere yönelik Kartal Halk Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol kapsamında okullarda Elif-Ba, Kuranı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Zeka Oyunları ve Sportif faaliyetler alanında yaz okulu düzenlemek istemektedir. Söz konusu talep müdürlüğümüzce uygun görülmektedir.”