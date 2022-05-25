Okuldan Aşık Veysel’in adını silip İnan’ın adını verdiler

Sivas merkezde bulunan Aşık Veysel Ortaokulu'nun adı değiştirildi, yandaş sendika Eğitim Bir-Sen’in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan’ın adı okula verildi.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, konuya ilişkin Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in yanıtlaması talebiyle soru önergesi verdi:

1. Köy Enstitülerinde öğretmenlik yapmış olan Halk Ozanımız Aşık Veysel’in adının hülle yolu ile okuldan silinmesinin nedeni nedir?

2. Milli Eğitim Bakanı olarak Aşık Veysel Ortaokulu’nun adının değiştirilmesi sizi rahatsız etmemiş midir?

3. Ders kitaplarında yer verdiğimiz büyük ozanımız Aşık Veysel’in adını hülle yoluyla okuldan kaldıran il milli eğitim müdürünü görevden alacak mısınız?

4. Memur Sen ve Eğitim Bir Sen dışındaki sendika ya da konfederasyon kurucularının da isimleri okullara verilecek midir?