Okul yönetimleri hiç vakit kaybetmiyor: Veliden dedektör parası istendi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) okul saldırıları sonrası dikkati "sosyal medyanın zararları ve güvenlik sorunları"na çekerek eğitimde oluşturdukları karanlığın sorumluluğundan sıyrılmaya çalışıyor. Ne olursa olsun koltuğunda kalan Bakan Yusuf Tekin de istifa etmeye niyetli değil.

Bir yandan da okullardaki sorunları çözeceği savunulan MEB ve İçişleri Bakanlığı arasında imzalanan protokolün faturası da yine veliye kesildi. Protokolde yer alan, okul girişlerine turnike ve metal dedektör temini gibi maddeler üzerine harekete geçen bazı okullar maliyetlerin veliler tarafından karşılanmasını istedi.

Bunun son örneği İstanbul Gaziosmanpaşa’daki bir okulda yaşandı.

Okul Aile Birliği para toplamaya başladı bile

BirGün'den Meral Danyıldız'ın haberine göre, Okul Aile Birliği üzerinden velilere gönderilen mesajda, okula turnike ve metal kütle dedektörü kurulacağı, bunun için de para toplanacağı duyuruldu.

Eğitimin anayasal bir hak ve parasız olması gerektiğini hatırlatan veliler, istenen rakamlara isyan etti. Okul grubunda tepkilerini dile getiren veliler, "Bunun adı bağış değil, zorunluluk. İnsanlar asgari ücretle geçiniyor, iki çocuğu olan biri bu parayı nasıl versin?" diyerek MEB’in sorumluluktan kaçmasına tepki gösterdi.

Habere göre, velilerin konuya ilişkin bazı mesajları şöyle:

“Bunun adına bağış dediniz ama benim 2 bin TL verecek durumum yok. Adı üstünde bağış dediniz benim gönlümden belki 200 TL kopacak.”

“Bu normal bir uygulama değil. İnsanlar asgari ücretle geçiniyor.”

“Olanlar Milli Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğunda, aile içi sorumluluk başka. Güvenliği bizim üstümüze yıkamazlar.”

“Benim de iki çocuğum var ikisi için bu kadar yüksek veremem.”

Bu tepkilere Okul Aile Birliği'nden birinin yanıtı ise "Yaklaşık maliyet 1 milyonu buluyor" oldu.