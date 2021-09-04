Okul servisine gizli zam: Yüzde 35 artış

Pazartesi günü öğrenciler 1,5 yıllık pandemi arasından sonra yüz yüze eğitimde ders başı yapacak.

Okulların açılması öncesi İstanbul’da UKOME toplantısında servis ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapılmıştı. Buna göre, yeni tarifede servis ücretleri 0-1 kilometre 312 lira, 1-3 kilometre 348, 3-5 kilometre 370 lira ve 23-25 kilometre ise 748 lira olarak belirlendi.

DHA'nın haberine göre, bu karara rağmen özellikle özel okul servisleri, “iyi araba”, “yeni araba” , “hostes bedeli” gibi gerekçelerle velilerden yüzde 35’e varan ek ücret istiyor.

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeleri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, “Gizli zam değil aslında aşikar oluyor. Eğer çocuk ilkokul, okul öncesi veya ortaokuldaysa mecburen hostes bulundurmak zorunda. Bunun için de velilerimiz yüzde 35 artı bir ücret ödemek durumunda. Lisede hostes parası kesinlikle yok. Şöyle bir soygunumuz var bizim; çeşitli isimler altında araç takip bedeli, iyi araba bedeli, gezi bedeli gibi isimler altında servis ücretini ikiye katlayarak tahsil etmeye çalışıyorlar” dedi.