'Okul saldırıları' operasyonları: Üç günde 411 kişi gözaltına alındı, 1866 adrese erişim engellendi
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 17.04.2026 , 16:01
Urfa ve Maraş'ta okullara yönelik saldırıların ardından sosyal medya paylaşımlarına yönelik operasyonlar devam ediyor.
Adalet Bakanlığı 81 ilde 171 ağır ceza cumhuriyet başsavcılığını görevlendirdiğini duyurmuştu.
Emniyet Genel Müdürlüğü, üç gündür süren operasyonlara ilişkin güncel verileri paylaştı.Buna göre, 1866 URL adresine erişim engeli getirildi.
Saldırgan ve provokatif içerikli 307 hesap yöneticisi tespit edildiğini aktaran açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Halkı yanıltıcı nitelikte paylaşımlar yapan, tehdit ve eylem çağrısında bulunan, halkı kin ve düşmanlığa sürükleyen toplam 411 şahıs yakalanmıştır. Söz konusu olaylarla ilgili paylaşım yaptığı değerlendirilen “C31K” isimli oluşuma ait Telegram platformu üzerinde faaliyet gösteren 111 kanalın kapatılması sağlanmıştır.
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