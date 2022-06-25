Okul müdüründen öğretmenlere 'böyle giyinemezsiniz' tehdidi

Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Strateji ve Bütçe Başkanlığı Anaokulu, “müdür-veli-çalışan-öğretmen” arasında geçen iddialar ve tartışmalarla gündeme geldi. Anaokulu müdürü A.T.’nin, “mevzuata aykırı şekilde elden para topladığı, bazı öğretmenleri ‘Böyle giyinemezsin, açarım soruşturmayı mahkemelerde uğraşırsın’ sözleri ile tehdit ettiği” iddia edildi.

Strateji ve Bütçe Başkanlığı Anaokulu müdürü A.T.’yi şikâyet eden velileri “kışkırttığı” gerekçesiyle bazı öğretmenler hakkında soruşturma başlatıldı. Dikkat çeken başka bir iddia ise İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ndeki bir şube müdürünün ise bir öğretmenin polis eşine saldırısı oldu.

Cumhuriyet’ten Sefa Uyar’ın haberine göre, soruşturma başlatılan öğretmenlerden İ.S. ve polis eşi, 21 Haziran’da, soruşturmaya muhakkik olarak atanan ilçe milli eğitim müdürlüğünde şube müdürü olarak görev yapan H.K. ile görüştü. Ancak görüşme, fiziki tartışmaya dönüştü.

'Polis dediğin kimdir? İtten farkınız yok'

Olaya ilişkin tutulan tutanağa göre H.K., öğretmene yönelik “Ben sizin neler yaptığınızı biliyorum, biraz mert olun, başkasına şikâyet ettirmeyin, sizin parmağınız var, itiraf edin” dedi. İ.S., “Söylediklerinizi ispat etmeniz gerekiyor” yanıtını verirken H.K. ise “Bence siz tayin isteyin, soruşturma sonucu ceza alarak yer değişikliğine maruz kalmayın” sözleriyle üstü kapalı tehdit etti. İ.S’nin polis eşi U.S. ise araya girerek “12 yıldır polis memuru olarak görev yapıyorum, hiç kimseyi böyle zan altında bırakmadım” tepkisini gösterdi. Sinirlenen H.K., boğazını sıktığı U.S’ye “Başlarım senin polisliğine. Polis dediğin kimdir? İtten farkınız yok” diyerek, dışarı çıkarttı.