Bilal'e anlatır gibi 'ot içmeye teşvik'

Porçay adlı YouTube kanalını işleten Ö.A.'ya verilen 4 yıl 2 ay hapis cezası, adalet sisteminin içinde bulunduğu zavallı durumu bir kez daha gözler önüne serdi.

Porçay da bu zavallılığa kendi tarzında bir yanıt verdi ve belki de dünya tarihinde bir ilk olacak şekilde "Adalet Sarayı" isimli bir komik videomuz oldu.

Porçay, çoğunlukla ironik ve hatta sarkastik tarzıyla şakalar üzerine kurulu videolar yapıyor. Hapis cezası almasına sebep olan video da, repçi Ezhel"in "Müptezhel" adlı albümünün bir parodisi. Porçay bu videoda, absürde varacak bir teknikle repçilerin esrar ve uyuşturucu göndermeli şarkılarını alaya alıyor.

İyi de yapıyor çünkü artık uyuşturucu piyasasının yan sanayii olarak iş gören müzik piyasasında da bu işi absürde vardıranlar var. Gel gör ki, aslında kamu hizmeti sayılması gereken bu içerik hapis cezası alıyor. Porçay'ın avukatı bu cezadan 4 yıl boyunca cezaevinde kalmayacağını söylüyor ama video yapmaya devam edecek mi onu bilmiyoruz. Asıl adaletsizlik de burada...

'American style' adalet

Bazı ABD vatandaşlarını muaf düşünelim ama, ortalama Amerikalı için hazırlanan uyarı notları hatırlanırsa Porçay kararı da, bu tarzın bir yerli versiyonu olarak görülebilir. "Bilal'e anlatır gibi" deyimini Türkçe'ye sokan AKP iktidarının hukuk sistemini bu hale getirmemesi tuhaf olurdu zaten. Anlaşilan o ki, 20 yıllık gericilik programının Türkiye hedeflerinin tamamlandığına ve artık halkın tamamen eblekleşmiş olduğuna kesin gözüyle bakılıyor.

Bilal'e anlatır gibi...

Konuyla ilgili ayrıntıları Porçay'dan dinlemek olayı daha net açıklayacaktır.

3 Kasım 2017'de yayımlanan, 2021 Şubatı'nda ceza alan ve 4 gün önce cezası kesinleşen videonun hikayesi de tüm samimiyetiyle burada:

Şubat 2021

Haziran 2022

'Allah var', 'Allah varsa...'

Porçay'ın mizahi yaklaşımının tipik örneği olarak birbirinin tümüyle zıttı içeriği taşıyan şu iki videoya bakılabilir. (Yalnız lütfen Adalet Sarayı'ndakiler ve Bilaller bakmasın...)