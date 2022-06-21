Youtuber Porçay'ın hapis cezası onandı

İstinaf Mahkemesi, yayınladığı "Ezhel Parodi" isimli videodan dolayı hakkında uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını özendirmek suçuyla dava açılan Youtuber Erkan Porçay'ın hapis cezasını onadı.

4 yıl 2 ay hapis cezası onandığını sosyal medya üzerinden duyuran Porçay, yarın Çağlayan Adliyesi’ne gidip teslim olacağını açıkladı.

Porçay'ın açıklaması şöyle:

"İstinaf mahkemesinden cevap geldi. Maalesef cezayı onamışlar. Keşke öncesinde en azından kendimi ifade etmem için duruşma açsalardı. Ama maalesef durum bu. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi’ne gidip teslim olacağım. Süreçteki tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim."