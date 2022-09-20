'Okul müdürü veliyi darp etti' iddiası: İşlem başlatıldı

Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 19 Eylül'de yerel basında yer alan "Okul müdüründen veliye dayak" konulu haberle ilgili açıklama yapma gereği duyulduğu belirtildi.

AA'nın aktardığına göre Bolu Milli Eğitim Müdürlüğü açıklamasında, Kanuni Anadolu Lisesi'nde İstiklal Marşı töreninden sonra okul müdürünün kıyafetle ilgili öğrencilere uyarıda bulunduğu sırada dışarıdan okul bahçesine hakaret içerikli cümlelerle bir öğrenci velisinin girdiği belirtilerek, "Bu esnada okul müdürü, hakaret içerikli cümlelerin okul bahçesinde söylenilmeyeceği hususunda veliyi uyarmış, devamında veli tarafından okul müdürünün eli tutulmuş, bunun üzerine veli ile okul müdürü arasında arbede yaşanmıştır. Konu hakkında inceleme/soruşturma yapılmak üzere işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Öte yandan tartışmada darp edildiği belirtilen velinin, polis merkezine giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.