Okul çantaları 800 lirayı buldu, çantada tamir dönemi başladı

2023-2024 eğitim-öğretim döneminin ilk ders ziline sayılı günler kala veliler, kırtasiye ve okul çantası alışverişlerine başladı. Yüksek enflasyon okul çantalarını da vurdu.

Geçen sezona göre fiyatta yüzde 100 artış olduğunu söyleyen Çantacılar Sokağı esnafı Murat Çiftçi mağazalara kıyasla tamirci dükkanlarının dolu olduğunu da ekledi. Çanta tamircisi Murat Altuntaş, “At-yenisini al devri bitti artık” diyerek özellikle çocuklar için okul çantalarının tamirine gelen çok müşteri olduğunu anlattı.

Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hüseyin Uzun, düşen satışlar ve esnafların yaşadığı sıkıntılara ilişkin “Bugünkü ekonomik şartlar, enflasyon ve faiz oranlarının tekrar zirve yapması, dövizin bu kadar yukarılara çıkması, maliyetlerdeki artışlarla da beraber fiyat artışlarını doğurdu. Şu anda Türkiye’de ne olursa olsun 3-4 katına çıktı. Dolayısıyla satışlarda ona göre durgunluk yaşanıyor. Ben de geziyorum, dolaşıyorum çantacıları. Maalesef sinek avlıyorlar. Esnafın çoğu bugün belki iş yapabiliyor ama inanın biz Aralık-Ocak aylarını düşünüyoruz, çoğu iş yeri kapanacak” değerlendirmesini yapıyor. (ANKA)