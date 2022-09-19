Okul çağında çocukların besleme yetersizliğiyle ilgili araştırma önergesi

CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, beslenme yetersizliği yaşayan okul çağındaki çocuklarla ilgili TBMM araştırması açılmasını istedi. Aydoğan, konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye de soru önergesi verdi.

Aydoğan tarafından sunulan önergede "Geçen yıl her 4 çocuktan birinin okula aç gittiği; bu yıl ağırlaşan ekonomik zorluklar, enflasyon, her gün artan zamlar, geçimin zorlaşması nedeniyle bu sayı daha da artacağı uzmanlar tarafından vurgulanmaktadır" denildi.

Hem dünyada hem Türkiye’de yapılan araştırmaların yetersiz beslenmenin çocukların bedensel, zihinsel ve duygusal gelişiminde büyük eksiklikleri ortaya çıkarttığını belirten Aydoğan "Uzmanların önerisi evinde yeterli beslenemeyen çocuğun hiç değilse okulda sağlıklı beslenmeye ulaşması ve sosyal devletin bu sorumluluğu üstlenmesi şeklindedir" ifadesini kullandı.

Bir an önce okullarda ücretsiz beslenme programlarını hemen hayata geçirilmek adına gerekli şartların oluşturulması ve uzmanların görüşlerinin alınması gerektiğini kaydeden Aydoğan TBMM'ye sunduğu önergede "Yoksulluğu ve çocuklara devredilen yoksulluğu önlemenin tek yolu ‘yardımseverlik’ anlayışı dışında temel ihtiyaçların başta beslenme ve temiz su gibi ihtiyaçların bir an önce ücretsiz olarak okullarda sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda; bütün bu veriler ve analizler uzman görüşleri göz önüne alındığında Meclis çatısı altında bir araştırma komisyonu kurulması elzem olarak görülmektedir. Bu sebeple Anayasanın 98. Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 104 ve 105 inci maddeleri gereğince Meclis Araştırma Komisyonu kurulmasını arz ve teklif ederiz" diye belirtti.

Aydoğan, aynı konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi de verdi. Aydoğan, okul yemeği programı hedefinin neden gerçekleşmediğini sordu.