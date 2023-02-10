Oktay: Deprem olduğu andan itibaren biz Cumhurbaşkanımızla bu olayı koordine etmeye başladık

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kahramanmaraş'taki AFAD Koordinasyon Merkezi'nde, merkez üssü Pazarcık ve Elbistan olan ve 10 ili etkileyen depremlere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oktay "04.17'de deprem olduğu andan itibaren biz Cumhurbaşkanımızla bu olayı koordine etmeye başladık. Cumhurbaşkanımız olayın yönetimini, takibini sıkı şekilde bizzat yürütmüştür ve an itibarıyla da halen sahadaki çalışmalarını yürütmekte" dedi.

Erdoğan için "Aslında bir başka şeyi de yapmakta" diyen Oktay, AKP'li Cumhurbaşkanı'nın kendisine sunulan raporları değerlendirdiğini söyledi.

Oktay "Sahada bizim kendisine sunduğumuz raporları da bir anlamda yerinde görüp, tespit edip varsa eksikler, varsa ilave yapmamız gerekenler onlarla ilgili günlük olarak gerekli tüm değerlendirmeleri yapıyor, ilave çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlk anda devletin, hükümetin, tüm kurumlarımızın gücü son derece önemli. Bunu görmemiz lazım. Bu aslında bizim gençlere ve gelecek nesillere olan da bir borcumuz diye düşünüyorum" diye konuştu.

Oktay, "ilk andan itibaren yönetimi ele alan ve son ana kadar da elinden bırakmayacak olan güçlü bir devletin ve hükümetin bulunduğunu" iddia etti.

Oktay son 24 saatte enkazlardan sağ kurtarılan 121 vatandaşın bulunduğunu kaydetti.

Şu anda 29 bin 622 arama kurtarma ekibinin sahada olduğunu aktaran Oktay, köylere de yoğunlaştıklarını, her bir köye ulaşana kadar faaliyetlerinin bitmeyeceğini ifade etti.

Bu arama kurtarma ekiplerinden 6 bin 479'unun farklı ülkelerden geldiğini belirten Oktay, 75 ülkeden gelen ekipler nedeniyle bu ülkelere teşekkür etti.

Hayatını kaybedenlerin sayısının 17 bin 674, kurtarılan ve tedavisi devam edenlerin sayısının 72 bin 879 olduğunu bildiren Oktay toplam sahada çalışan personel sayısının 120 bin 344 olduğunu aktardı.

Oktay, "Köylere bugün daha yoğunlaşmış durumdayız. Çalışmalara baktığımızda, Kilis ve Şanlıurfa'da arama kurtarma çalışmaları tamamlanmıştır. Diyarbakır, Adana ve Osmaniye'de de arama kurtarma çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır. Elimizdeki imkanları diğer illere odaklamış durumdayız. İnşallah oralarda da bir an önce tüm çalışmaları tamamlamayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

Afet bölgesindeki vinç sayısını açıkladı

Sahada an itibarıyla iş makinalarıyla birlikte 12 bin 241 aracın olduğunu belirten Oktay, afet bölgesinde 933 vincin bulunduğunu kaydetti.

Oktay "Hava, deniz ve kara araçlarını bütün yoğunluğumuzla kullanıyoruz. 81 uçak ve 79 helikopterle havadan faaliyetlerimiz çok yoğun şekilde devam ediyor" dedi.

Beslenme konusunda ciddi mesafe kattedildiğini söyleyen Oktay, ulaşılmayan hiçbir yerin olmadığını ileri sürdü.

Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversiteler tarafından barındırılan vatandaşların 461 bine ulaştığını kaydeden Oktay şehir içerisindeki barınmaların da 800 bini aştığını, yaklaşık 40 bin civarında kişinin tahliye edildiğini söyledi.

Hasar tespit çalışmalarının başladığını belirten Oktay, "Bugüne kadar sadece yıkılan binalar şeklinde ifade edilen ve kamuoyu ile paylaşılan bilgiler artık yıkılan, acil yıkılacak olan, az, orta ve ağır hasarlı olan şeklinde çok detaylı olarak çalışılmaya başlandı ve bunun için 750-800 ayrı ekip sahada faaliyet gösteriyor" diye konuştu.

Defin işlemlerine dair konuşan Oktay, "Burada defin hizmetini verdiğimiz, defnettiğimiz her bir vatandaşımızın, her bir kardeşimizin, afetzedenin, kimliklerinin tespit edilmesi ve nereye defnedildiklerinin belirli olması, bunların kayıtlı tutulması son derece kritik. Bu sürecin tamamını standart bir şekilde tüm sahada takip ediyoruz" dedi.

Ulaştırma alanında şu an itibarıyla bir sorun bulunmadığını kaydeden Oktay, elektrik ve doğalgazın tedbir amaçlı kontrollü şekilde verildiğini ve güvenliğin sağlanmasıyla her noktaya verileceğini belirtti.

'Hatay Havalimanı inşallah bir haftadan önce tamamlanacak'

Oktay, şunları söyledi:

"Özellikle arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği yerlerde yine tedbir amaçlı jeneratörlerin kesilmesi talep edilmekte. Kesildiği zaman yine bu haberleşmeye negatif olarak yansımakta ama kurtarabileceğimiz her bir can buna değecektir diye düşünüyoruz. Psikososyal destek hizmetlerimiz Aile Bakanlığımız bünyesinde, hem defin hizmetleri hem de manevi boyuttaki destek hizmetleri Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından sahada yoğun olarak sürdürülmekte. Hatay Havalimanı olayı, o da tamamlanmak üzere. Onu inşallah bir haftadan çok daha öncesinde tamamlayıp tamamen hizmete almayı planlıyoruz."

Hastanelerde herhangi bir sorun yaşanmadığını ve kapasitelerinin yeterli olduğunu savunan Oktay, yerelde sorun olan yerlerde de hastaların deprem bölgesi dışarısına yoğun şekilde sevk edilmesinin "altyapının güçlü olmasıyla sağlanabildiğini" öne sürdü.