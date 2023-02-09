AFAD gönüllüsü anlattı: 'Erdoğan ziyaret edecek' diye Osmaniye'ye gönüllü fazlalığı yığıldı

Maraş merkezli iki yıkıcı depremin ardından Osmaniye’de görevlendirilen ve haber merkezimize ulaşan bir AFAD gönüllüsü sahadaki durum hakkında çarpıcı bilgilendirmelerde bulundu.

Osmaniye’de AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti öncesi depremzedelerin güvensiz binalarda konaklandırıldığını ileten AFAD gönüllüsü, yoğun bir hazırlığın ve atıl fazlalığın olduğunu ama bunun Erdoğan’ın ziyareti nedeniyle ve mağduriyet görüntüsü vermemek için yapılmış olabileceğini belirtti.

'Yapılacak işe göre çok yoğun bir gönüllü fazlalığı var'

AFAD gönüllüsünün ilettiği bilgiler şöyle:

"Bugün sadece bir şehirden 5 otobüs görevli geldik. Burada yapılacak işe göre çok yoğun bir gönüllü fazlalığı var. İnsanlar ısrar Antakya, Maraş ve İskenderun’da görevlendirilmek istiyor. Ancak AFAD bu görevlendirmeleri yapmıyor. Dün ise bu nedenlerden dolayı bir otobüs yaklaşık 40 kişilik bir grup AFAD gönüllüsü, AFAD ile olan ilişiğini keserek Kahramanmaraş’a kendi otobüsleriyle yola çıktılar. Biz buradayız ama görevlendirmelerimiz yapılmıyor, bekliyoruz.

'AFAD’ın çadır stoğu burada, çevre illere dağıtılmıyor'

AFAD’ın burada iyi bir çadır stoğu var. Ama bunlar sadece Osmaniye’de kullanılıyor şu anda. Bunlar Batı illerinden aktarılmış çadırlar ama deprem bölgesinde çevre illere dağıtılmıyorlar. Biz burada 5 çadır kent kurmuş durumdayız. Bunları Erdoğan’ın Osmaniye ziyareti öncesi yaptılar ve burada söylentiler dolaşıyor, bütün bu yığınağın ziyaret için yapılıp yapılmadığına dair.

'Kolonları çatlak KYK yurduna depremzedeler götürüldü'

Bunun dışında KYK yurduna getirilen 80-90 depremzede vardı. Bunlar üniversitenin binalarında ve bahçesinde kalıyormuş ama onları toplayıp KYK yurduna götürmüşler. KYK odaları dolmuş durumda. 7 katlı bir bina bu. Bu yurdun da kolon ve duvarları çatlaklarla dolu. Bizim grubumuz da bir gece orada kalmıştı ve sonra çadırlara geçmiştik.

Depremzedelere 'sizi neden buraya getirdiler' diye sorduğumuzdaysa kendilerine 'Başkan gelecek, Erdoğan gelecek, ortalıkta görünmeyin, bir mağduriyet varmış gibi görünmesini istemiyoruz' yanıtı verildiğini söylediler."