Okmeydanı'nda imarsız, plansız kentsel dönüşüm zorlaması

İstanbul Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde yıllardır gündemde olan kentsel dönüşümde, hak sahipleri ile uzlaşma olmadan yıkımlar başladı.

CHP İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, İstanbul milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Gökan Zeybek kış ortasında yapılan yıkımlarla mağdur edilen vatandaşlarla buluştu.

'Bakan, henüz uzlaşma olmadığını itiraf etti'

Çevre ve Şehircilik Bakanı’nın soru önergesine verdiği yanıtta henüz uzlaşmanın sağlanmadığını itiraf ettiğini vurgulayan CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, “Fetihtepe’de kentsel dönüşüm ve ikna çalışması adı altında insanlar tehdit ediliyor” dedi.

'Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı uyarıyorum'

"Buradan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nı uyarıyorum" diyen Kılınç, “Kiracılara bir an önce çıkın. Eğer verdiğimiz süre içinde çıkmazsanız size kira yardımı yapmayacağız diyorlar. Henüz bir uzlaşma sağlanmadan ve yasal koşullar yerine getirilmeden yıkıma geliyorlar. Yasal koşulları yerine getirmedikleri halde bazı daireleri boşaltarak ve oralarla ilgili yıkım uygulamaları yaparak binada oturan komşularımızı resmen tehdit ediyorlar. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Fetihtepe’de, içinde tehdit, şantaj olan yanlış uygulamalardan bir an önce vazgeçmeye davet ediyorum” dedi.

Yıkım ekibi ile milletvekilleri arasında tartışma

CHP Milletvekilleri mahalledeyken yıkım ekipleri de bazı binaları yıkmak için mahalleye geldiler. CHP Milletvekilleri, yasaya göre üçte iki çoğunluk sağlanması gerektiğini ancak bu çoğunluğun sağlanmadığını belirterek yıkım ekiplerine hukuksuz uygulama yaptıklarına dair uyarıda bulundu.

Çevre güvenliği ve yıkım için ruhsat alınmadan binaların yıkılmasının yasaya aykırı olduğunu belirten CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç, Beyoğlu Belediyesi tarafından gönderilen yıkım ekibinin sorumlusu olan kişiye yetki belgesini sordu. Ancak yetkili olduğunu belirten kişi belgeyi gösteremedi. Bu sırada milletvekilleri ile şahıs arasında tartışmalar yaşandı.

Kılınç, “Şu anda burada bir proje başlamadığı için hukuken yıkım da olamaz. Elinizde yetki belgesi olmadan yaptığınız uygulama hukuk dışıdır. Hukuksuz işlem yapmaktan yargılanmak zorunda kalırsınız.” diyerek yıkım ekibinin sorumlusu olduğunu belirten kişiyi uyardı.

'Emekli maaşıyla nasıl ödeyeceğiz'

Vatandaşlar ise yıkılacak evlerinin karşılığında kendilerine nasıl bir konut verileceğinin belli olmadığını, ayrıca 20 yıl süreyle borç ödemek zorunda bırakılacaklarını ifade ederek evlerinin, dükkanlarının gasp edildiğini ifade ettiler.

Milletvekillerine dert yanan bir vatandaş, ”Bir daire veriyorlar ve 280 bin lira da borçlandırıyorlar bizi. Resmen bizi yerimizden kovuyorlar. Bizim o parayı ne ödeyecek gücümüz var ne de 1+1 daireye sığacak bir durumumuz var” diyerek tepkisini dile getirdi.

Bir esnaf ise, “Benim beş katlı binama 68 metrekare veriyorlar. Memur maaş zammına endeksli borçlandırıyorlar. Geçen sene memur zammı yüzde beşti. Bu yıl yüzde 65 oldu. Bin 600 lira daha bindi üzerimize” şeklinde itirazını dile getirdi.

'Binaların kapılarını, pencerelerini sökerek zorla boşaltıyorlar'

Fetihtepe Mahallesi 3550 Ada Hak Sahipleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Şenel Kartal ise 40 davada yürütmeyi durdurma kararı aldırdıklarını, 100’e yakın davanın da devam ettiğini belirterek “kentsel dönüşüm alanında 937 konut 150 dükkan var. Üçte iki çoğunluk sağlanmış değil. İçinde oturanların yarısının uzlaşmadığı binaların kapılarını pencerelerini söktüler. Esnafın ruhsatlarını iptal ederek zorla boşaltıyorlar. Nüfus müdürlüğünün bile haberi olmadan bu mahalledeki adreslere şerh koydular ki dışarıdan mahalleye yerleşimler olmasın. Buranın daha imar planı bile yok. Yazık günah bu insanlara. Burada insanlar yoksul. Emekli. Zaten geçinemiyorlar. 20 yıl borç nasıl ödeyecek?” şeklinde konuştu.