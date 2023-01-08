Okmeydanı Semt Evi açıldı: 'Tam ümidimizin bittiği anda semt evi bizim için ışık oldu'

Türkiye Komünist Partisi'nin ülke genelinde açmayı sürdürdüğü dayanışmanın ve aydınlanmanın adresi semt evlerine İstanbul'da bir yenisi eklendi. Okmeydanı Semt Evi bugün yapılan açılışla faaliyetine başladı.

Açılışa TKP Parti Meclisi Üyesi Aydemir Güler ve tiyatro sanatçısı Ender Yiğit de katıldı.

TKP'den yapılan açıklamada "Fetihtepe'de verilen mücadele, kurulan dayanışma tüm İstanbul'a yayılacak! Semt evimiz emekçilerin, çocukların evi, umudun adı olacak! #TKPGelirHerŞeyDeğişir" denildi.

30 senedir Fetihtepe'de oturan bir mahalleli yaptığı konuşmada "Böyle bir zulümle karşı karşıya geldik. Komşularımızın evi yıkıldı, elektriksiz, susuz kaldılar. Ve yoldaşlarım en zor günümüzde bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Hepsiyle gurur duyuyorum. En mutlu günümde de yanımdaydılar. Tam umudumuzun bittiği anda semt evi bizler için bir ışık oldu. Çocuklarımız için, daha aydın bir gelecek için. Ben yoldaşlarımdan çaresiz olmamayı öğrendim. Susmayacağız, yılmayacağız. Bu semt evinin dolup taşmasını, daha güzel bir gelecek için, hepimiz için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.