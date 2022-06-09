Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde neler oluyor?

Okmeydanı Fetihtepe Mahallesi’nde planlanan kentsel dönüşüm projesi mahallelinin tepkisiyle karşılık buldu.

AKP’li Beyoğlu Belediyesi, Fetihtepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm planı gerekçesiyle bir süredir mahalleliyi çeşitli vaatlerle ziyaret ediyordu. Kentsel dönüşüm sonrası yaşayacakları evler hakkında insanlara neredeyse hiçbir bilgi vermeden, dönüşüme katılmaları için imzalar toplanmaya başlanmıştı İnsanların evlerini ziyaret edip yaşayacakları eve dair yalnızca birkaç fotoğraf gösterilen projeye büyük bir kesim güven duymadı. Zaten bu vaatlerin somut karşılığı pek de bahsettikleri gibi olmadı.

İki gündür mahallelinin evlerini terk etmesi için fiziki müdahaleye başlandı.

Geçtiğimiz iki gün boyunca projeye dahil olan alandaki evlerin birkaçının elektrik ve sularını kestiler. Üstelik bunu yaparken insanların öncelikli ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmadılar. Mahalleli evlerinden ayrılsın diye yaşadıkları evleri yaşanamayacak hale getirmeye çalışıyorlar. Bunu yaparken mahallelinin yan yana gelmesini de engellemek için kesintileri sabah erken saatlerde ve çevik kuvvet eşliğinde mahalleye geliyorlar.

Mahalleliyse taleplerini iletecek ilgili bulamıyor. Sürekli olarak proje yatırımcılarının gereksinimlerinden bahseden AKP’li belediye, yatırımcıların çıkarları için elinden geleni ardına koymuyor. Yatırımcılarla anlaşan ev sahiplerinin evlerinin yaşanamaz hale geldiği mahallede bazı apartmanlar terk edilmiş durumda ama bir kısmı hâlâ kullanılıyor. Bölgede yaşayan insanlar için hiçbir güvence bulunmuyor. Üstelik bölgenin terkedilmiş izlenimi suç oranını da arttırıyor. Geçtiğimiz aylarda mahalleli taciz örneklerin yaşandığından da sıklıkla bahsediyor.

Yaşadıkları yerden ayrılmak zorunda bırakılalara ise her ay 1500 lira yardım yapılacağı yine sık sık gündeme gelen vaatler arasında. Fakat bu yardımın insanlar için hiçbir karşılığı yok. Daha önce projeye evlerinin dahil olması için imza atanların güveni de sarsılmış durumda.

Mahalle dayanışması yakın zamanda benzer bir durumla karşı karşıya kalan Tozkoparan Dayanışması örneğinin kendileri için umut verdiğini belirtiyor. Parça parça elektrik ve su kesintilerine uğratılan mahalleli sık sık bir araya geliyor ve dayanışma örneği gösteriyor.