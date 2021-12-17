'OHAL'e hazır olun diyen profesör bu sefer AKP'ye çattı: Tuzu kuru danışmanlar...

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasa tasarılarını 'onaylattığı' Prof. Dr. İzzet Özgenç'in "Kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" paylaşımı gündeme gelmiş, Özgenç'in çıkışı adeta siyaseti belirler hale gelmişti. Özgenç, açıklamasının gündem olması sonrası yeni bir açıklama yaparak özür dilemişti.

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı sonrası Özgenç, 'Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Çağrı' başlıklı yeni bir açıklama yaptı.

Türk lirasının yabancı paralar karşısındaki değer kaybına ilişkin görüşlerini açıklayan Özgenç, ''Bu sorun, tuzu kuru danışmanların yönlendirmesine bırakılamayacak kadar ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Muhalefetin bu sorunu kullanarak erken seçim kararı alınmasını sağlamaya çalışması olağan bir durumdur'' ifadelerini kullandı.

Meclis'e çağrı yaptı

Sorunun erken seçimle bitmeyeceğini söyleyen Özgenç, ''Ancak sorun, erken seçimle, bir yönetim değişikliği ile hallolabilecek sorun olma özelliğini yitirmiş durumdadır. Bu nedenle TBMM’de genel görüşme yapılmasına acil ihtiyaç bulunmaktadır” diye yazdı.

Prof. Dr. İzzet Özgenç, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne Çağrı” başlıklı açıklaması şöyle:

“Türk lirasının yabacı paralar karşısında sürekli değer kaybı, kitlelerin alım gücünün azalması ve fakirleşmesi sonucunu doğurmaktadır. Bu değer kaybındaki temel sebep, Merkez Bankası’nın içinin boşaltılmış olmasıdır. Milyarlarca dolara bağil dış borcun ödenebilmesi için döviz cinsinden paraya ihtiyaç bulunmaktadır. Asıl sorun, bu paranın bulunamamasından kaynaklanmaktadır. Bu sorun, tuzu kuru danışmanların yönlendirmesine bırakılamayacak kadar ciddi bir boyuta ulaşmıştır. Muhalefetin bu sorunu kullanarak erken seçim kararı alınmasını sağlamaya çalışması olağan bir durumdur. Ancak sorun, erken seçimle, bir yönetim değişikliği ile hallolabilecek sorun olma özelliğini yitirmiş durumdadır. Bu nedenle erken seçim kararı alınsın veya alınmasın, TBMM’de özellikle bu sorunun ele alınacağı bir genel görüşme yapılmasına ve grubu bulunan siyasi partilerinin mutabık kalacağı çözüm yöntemlerinin bulunmasına acil ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi taktirde kamu açısından ortaya çıkabilecek en ehven sonuç, ilgili kamu otoritelerinin güvenilirliğinin önemli ölçüde zedelenmesi olacaktır.”