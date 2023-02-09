OHAL tezkeresi Meclis'te kabul edildi

Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı'nın OHAL yetkisi isteyen tezkeresini kabul etti.

Haber Merkezi

Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Söz konusu gelişme AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını takiben geldi.

Erdoğan OHAL'in 3 ay süreceğini açıklamıştı.

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