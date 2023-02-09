Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Söz konusu gelişme AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını takiben geldi.
Erdoğan OHAL'in 3 ay süreceğini açıklamıştı.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
OHAL tezkeresi Meclis'te kabul edildi
Meclis Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı'nın OHAL yetkisi isteyen tezkeresini kabul etti.
Haber Merkezi
Depremden etkilenen 10 ili kapsayan OHAL tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Söz konusu gelişme AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarını takiben geldi.
Erdoğan OHAL'in 3 ay süreceğini açıklamıştı.