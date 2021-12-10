OHAL komisyonu CHP'li Kaboğlu'nu reddetti

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Anayasa Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na yaptığı başvurunun reddedildiğini duyurdu. Kaboğlu, Barış Akademisyenleri bildirisini imzaladığı gerekçesiyle 2017 yılında 686 sayılı KHK ile Marmara Üniversitesi’ndeki görevinden ihraç edilmişti.

Kaboğlu, üniversitedeki görevine geri dönmek için OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na başvurdu fakat bu akşam saatlerinde başvurusunun reddedildiğini sosyal medya hesabından duyurdu. Kaboğlu’nun açıklaması şöyle:

“OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu (OHALİİK), bilim kıyımına devam ediyor. Anayasa dışı bir kurum olan ve kararlarıyla Anayasa suçu işleyen OHALİİK ve arkasındaki güçlerle, hukuk ve siyaset yoluyla mücadelemi sürdüreceğim.”