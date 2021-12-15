TV5'de Kulis Ankara Programında Mustafa Yılmaz'ın sorularını cevaplayan eski Saadet Partisi Genel Başkanı ve Anayasa Profesörü Mustafa Kamalak, Prof. İzzet Özgenç'in "Ekonomik kriz nedeniyle OHAL ilan edilebilir" çıkışını değerlendirdi.



"Madde 119'a göre ağır ekonomik krizler sebebiyle hükümet Olağanüstü Hal ilan edebilir" diyen Kamalak, OHAL'in seçim tarihinin ertelenmesi için ilan edileceği iddiasına ilişkin ise, "Ne olacak orada? İşçiyi memuru emekliyi dar gelirliyi vs mağdur etmeyecek tedbirlere başvurabilir. Ancak Madde 78'e göre ilan ettiği OHAL seçimin ertelenmesine gerekçe yapılamaz" ifadesini kullandı.