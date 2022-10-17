Oğuzhan Uğur'dan Hakan Şükür açıklaması: 'Babamla da uzun bir konuşma yaptım'

Eski milli futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ü Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Youtube programına davet eden Oğuzhan Uğur, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Uğur, davetinden vazgeçmesine rağmen konunun tartışılması ve kendisine yönelik eleştirilmeye devam etmesi üzerine bir açıklama yaptı.

Uğur, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Hakan Şükür’e yaptığım daveti, samimi eleştirileri tek tek okuyarak tekrar değerlendirdim. Babamla da uzun bir konuşma yaptım. Kendisine konuşma hakkı verip, FETÖ’ye sempati kazandırma ihtimalini ve tek bir kişiyi bile kandırması riskini göze almamalıyım. Acele karar vermişim. Tabii bunu da parça parça atacakları için “korkak” diyecekler ama ben hatamı kabul ederim. Soru sormak asıl benim hakkım kafasıyla baktım. Tam tartamamışım. Bu arada halen beni fetöcülükle suçlayan eski fetö aşıklarıyla yüzleşmeye hazırım. Onda sıkıntı yok. Fetöcüler siz de merak etmeyin. Siyaset konusunu kapatınca babamı da konuk alacağım."