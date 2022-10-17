Hakan Şükür'den programına davet eden Oğuzhan Uğur'a yanıt

'FETÖ' soruşturması kapsamında Türkiye'de hakkında yakalama kararı bulunan ve mal varlığına el konulan eski milli futbolcu ve eski AKP milletvekili Hakan Şükür’ü YouTube programına davet eden Oğuzhan Uğur, tepkilerin ardından paylaşımını sildi. Şükür, yaşanan olayın ardından Uğur'a sosyal medyadan cevap verdi.

Babala TV isimli YouTube kanalı üzerinden program yapan ve son günlerde konuk aldığı siyasi isimlerle gündem olan Oğuzhan Uğur'un son paylaşımı dikkati çekti. Hakan Şükür'ü programına davet eden Uğur, gelen tepkiler sonrası geri adım atarak söz konusu paylaşımını kaldırdı.

Programına davet etti

“Onlar bize hiçbir zaman konuşma hakkı tanımadı. Ben onlara aynını yapmak istemiyorum" diye yazan Oğuzhan Uğur, Şükür'ün hesabını etiketleyerek, "Bir zamanlar kral dediğim. Milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi. Siz mesela katılır mıydınız?" ifadelerini kullandı. Oğuzhan Uğur, paylaşımından dolayı büyük tepki alınca daha sonra tweet'ini sildi.

Hakan Şükür'den yanıt

Oğuzhan Uğur'un paylaşımını kaldırması sonrası sosyal medya hesabından yanıt veren Hakan Şükür, "2 defa yazdıklarını silmek zorunda kalındığı Ülkemde Oğuzhan Uğur ‘u anlamakla beraber, toplumun da bu durumdan bi şeyler anlamasını tabi ki isterim. Duygularımı bu kısa özette ve tamamını da linkte olduğunu hatırlatayım” dedi.