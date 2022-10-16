Oğuzhan Uğur gündem olan Hakan Şükür paylaşımını sildi

Gülen Cemaati mensubu eski futbolcu Hakan Şükür'ü Youtube programına davet eden Oğuzhan Uğur, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.

Haber Merkezi

Youtube üzerinden program yapan Oğuzhan Uğur, kırmızı bültenle aranan Gülen Cemaati mensubu eski futbolcu Hakan Şükür'ü programına davet etti

Uğur, AKP'lilerin sosyal medyadan gelen tepkilerinin ardından paylaşımını sildi.

Haber

Fethullah Gülen'den Erdoğan'a: Bizimki delice şeyler konuşuyor