Youtube üzerinden program yapan Oğuzhan Uğur, kırmızı bültenle aranan Gülen Cemaati mensubu eski futbolcu Hakan Şükür'ü programına davet etti.
Uğur, AKP'lilerin sosyal medyadan gelen tepkilerinin ardından paylaşımını sildi.
Ahmet Kaya – Yasin Çalış
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Oğuzhan Uğur gündem olan Hakan Şükür paylaşımını sildi
Gülen Cemaati mensubu eski futbolcu Hakan Şükür'ü Youtube programına davet eden Oğuzhan Uğur, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.
Haber Merkezi
Youtube üzerinden program yapan Oğuzhan Uğur, kırmızı bültenle aranan Gülen Cemaati mensubu eski futbolcu Hakan Şükür'ü programına davet etti.
Uğur, AKP'lilerin sosyal medyadan gelen tepkilerinin ardından paylaşımını sildi.