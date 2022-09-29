Fethullah Gülen'den Erdoğan'a: Bizimki delice şeyler konuşuyor

Hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı bulunan Fethullah Gülen, ABD'de Yunan bir televizyon kanalına açıklamalarda bulundu.

Yunanistan krizine dair konuşan Gülen, "Bizimkiler sarhoş gibi davranıyorlar bence. Son zamanlarda da bizimki delice şeyler konuşuyor, adaları işgal edecek, evet herkes yerinde dursun" dedi.

Gülen, "Yunanistan, birçok insana kucak açan küçük bir ülke. Bu önemli ve herkes bunun farkına varmalı.Bazıları atmosferi bozmak ve suyu bulandırmak için yoğun şekilde çalışıyor." ifadesini kullandı.