MAK Araştırma AKP'nin son 8 anket sonucunu açıkladı

MAK Araştırma Başkanı Mehmet Ali Kulat AKP'nin oy oranına ilişkin açıklamada bulundu.

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e son anket çalışmaları ile ilgili değerlendirmede bulunan Kulat, "Biz 2022 yılı içerisinde yaptığımız 8 araştırmanın 7'sinde Ak Parti'yi yüzde 30'un altında gördük. Hatta yüzde 26,5'a kadar indiği oldu" dedi.

Kulat'ın sözleri özetle şöyle:

"Son ankette konut, EYT'nin (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) çözüleceği gibi, 3600 vesaire. Bunlar şu anda Ak Parti'nin oy oranını yüzde 31'e kadar çıkardı. Aynı şekilde MHP'de de çok küçük bir toparlanma gözlemleniyor. Bunda da hem ittifakın ortağı olmasının hem de Devlet Bahçeli'nin peş peşe mitinglerinin etkisi var. Bu seçmende bir moral ve motivasyon oluşturur. 6,5-7'de oy oranı gözüken MHP, belki önümüzdeki süreçte bu trend devam ederse daha yukarıya doğru çıkabileceğini gösteriyor. Bu da doğal olarak Millet İttifakı'nda küçük oy kayıpları anlamına gelmektedir. Yani bir tarafı yükselirken diğer taraf düşüyor."

Millet İttifakı adayı

CHP'nin oy oranı yüzde 25-26 bandında seyrediyor. Bu bazı aylarda 27'ye kadar çıktı. İYİ Parti'de istikrarlı bir yükseliş var. 8 araştırmamızda hiç 15'in altına düşmedi. 17'ye çıktığı, 16'ya indiği oluyor ama böyle bir bantta seyrediyor. Bulundukları ittifakın hükümet olma umudu oluşursa orada bir yükseliş olur.

Millet İttifakı'nın adayı, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olursa, CHP için yüzde 30'u bekleyebiliriz. Ama yine bir günde olmaz bir zaman diliminde olur. Gittikçe yukarıya doğru bir trend yakalar. Bu niye öyledir? Çünkü seçmenin bir kısmı pragmatist (yararcı) seçmendir.

Seçmen genelde pragmatisttir ama daha pragmatik bir seçmen grubu vardır. Gücü sever seçmen ve o gücün cumhurbaşkanı olacağını görürse orada konumlanmak ister."