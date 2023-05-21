Oğuzhan Uğur'dan Gökçek'e: Jelibon çıktığına inanıyorsunuz da benim beyanıma mı inanmıyorsunuz

28 Mayıs'ta gerçekleşecek olan ikinci tur seçiminde Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak olan Kemal Kılıçdaroğlu, Oğuzhan Uğur'un sunduğu 'Mevzular Açık Mikrofon' programına katılacak.

Programı bu Pazar çekeceklerini duyuran Babala TV'nin kurucusu Oğuzhan Uğur, Kılıçdaroğlu programına konuk olarak katılanların listesini de açıkladı.

Uğur mesajında şu ifadeleri kullandı: "Az evvel salon kapasitemizi doldurduk. An itibarıyla salonumuzda 243 AK Partili, 26 Memleket Partili, 81 MHP'li, 41 Küskün CHP'li, 27 Zafer Partili olacak. Hem Türk basını, hem de yabancı basından gazeteciler salonda hazır bulunacak. Dışarıdan şimdilik 3 videolu soru gelecek. (Artabilir) Bir de torpil yaptığım yakın çevremden 10 kişi soru sormadan izleyecek (olsun o kadar) son anda iptal eden, ya da vazgeçen olur mu bilemem, her zaman olur ama eksi 10, artı 10 onu göreceğiz. (Ayrıca “nefret ediyorum Kılıçdaroğlu’ndan beni çağırın” diyen ve sosyal medyalarında Sn. Kılıçdaroğlu’na destek verdiklerini tespit ettiğimiz cici kardeşlerimiz vardı ama maalesef onları reddettik.)"

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin eski Başkanı Melih Gökçek, Oğuzhan Uğur'un bu açıklamasına inanmayıp "İsim listesini yayınla inanalım" paylaşımında bulundu.

Gökçek'in paylaşımına yanıt veren Oğuzhan Uğur ise şu ifadeleri kullandı:

"Efendim topraktan jelibon çıktığına inanıyorsunuz da benim konuk beyanıma mı inanmıyorsunuz? =) Buyurunuz geliniz, kendiniz görünüz."