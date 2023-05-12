Oğuzhan Uğur: Seçim özel yayınımız tehditler nedeniyle iptal edildi

BaBaLa TV’nin siyasi parti genel başkanları ve cumhurbaşkanı adaylarının "ulusa sesleniş" konuşmalarına yer vermeyi planladığı seçim özel programının iptal edildiği bildirildi.

Oğuzhan Uğur, tehditler ve ihbarlar doğrultusunda programı yapmama kararı aldıklarını açıkladı.

"Seçim Özel programı yapacağız dedik, bin türlü tehdit aldık, olsun dedik kulak kapattık. Fakat… Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize yıkma boyutuna geldi" diyen Oğuzhan Uğur, "Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik, orada durun dedik. Yanımda 20-25 yaşında gençler çalışıyor. Kimseye böyle bir fırsat veremem" ifadelerini kullandı.

Oy verme çağrısında bulundu

Uğur, hazırladıkları videodan bazı bölümlere yer verdiği paylaşımında şunları söyledi:

“Ulusa sesleniş videomuz yarın sabah 08.00de yayında. Herkese söz verdik, herrrkese. Kime söz verdiysek o tarafa soktular bizi, alınmadık. Seçim Özel programı yapacağız dedik, bin türlü tehdit aldık, olsun dedik kulak kapattık. Fakat… Konu sokakta çıkabilecek kavgaları üzerimize yıkma boyutuna geldi. Böyle kötüler… Gelen ihbarlara ilk defa itibar ettik, orada durun dedik. Yanımda 20-25 yaşında gençler çalışıyor. Kimseye böyle bir fırsat veremem. Sanırım elimizden geleni yaptık zaten. Gönüllülerimizi de sandıklara yönlendirdik. Bu sebeple Seçim Özel Programını YAPMAMA kararı aldık. Umarım faydamız olmuştur. Oy verin!”

Seçim özel yayınına İnce ve Oğan katılacaktı

Uğur, 6 Mayıs'ta yaptığı paylaşımda seçim özel yayını yapacaklarını duyurarak "Yoğun talep üzerine son virajda “Babala Ulusa Sesleniş” için ekranımızı adaylara açıyoruz. İzleyici yok, ben de yokum çok şükür =) Liderler ve kamera o kadar. 30 dakika süre. Sn. İnce ve Sn. Oğan ilk katılım sağlayacak adaylarımız oldu" demişti.