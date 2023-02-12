Oğuzhan Uğur: İnanılmaz örgütlü ve kötü niyetli bir saldırı altındayız

Kahramanmaraş merkezli 2 depremin ardından BaBala TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında başlatılan soruşturma sonrası Uğur sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Uğur "İnanılmaz örgütlü ve kötü niyetli bir saldırı altındayız. Elimizdeki verileri toparladık. Birkaç saat içinde detaylı açıklamayı bir video ile yapacağım. Takipte kalınız" ifadelerini kullandı.