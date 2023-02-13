Oğuzhan Uğur: Diyorlar ki hesap vereceksiniz, katilsiniz vs vs..

Youtube programlarıyla bilinen Oğuzhan Uğur, Kahramanmaraş ve Hatay'da baraj duvarlarının patladığı yönünde paylaşım yaptığı gerekçesiyle hakkında soruşturma başlatılmasının ardından açıklamada bulundu.

Uğur şunları söyledi:

"Bizimle ilgili çok çirkin haberler çıkıyor. Diyorlar ki 7 Şubat'ta Babala TV bir tweet atıyor. Bunun üzerine bölgede olaylar çıkıyor. İnsanlar ölüyor, ekipler bölgeyi terk ediyor. Hesap vereceksiniz, katilsiniz vs vs... Babala TV'de 500'e yakın gönüllü çalışıyor. Gece gündüz telefon başındalar. Bölgeden gelen ihbarları değerlendirip hemen teyit merkezimize götürüyorlar.

Arkadaşımıza bir haber geliyor. Kendisini bakanlık yetkilisi olarak tanıtan bir hanımefendi diyor ki; 'Uydu görüntülerini aldık, bunu insanlara duyurmamız lazım, lütfen paylaşın'. Kadının bakanlık yetkilisi olduğunu Linkedin'den teyit ediyor arkadaşımız. Ve bizden bir gün önce paylaşılmış birkaç haberi görüyor. Gazeteler ve Malatya Valiliği de var açıklamalar arasında. Bunların tamamını teyit ve kabul ediyor arkadaşımız ve bu tweet'i paylaşıyor.

Bunun yalan olduğu ortaya çıkınca da hemen tweet'i kaldırıyor. Tweet'ten zaten benim haberimin olması mümkün değil. Kemik ekibin haberinin olması da mümkün değil. Çünkü 5 dakikada 1000 tweet paylaşıyor Babala TV. Çünkü maalesef bu kadar çok ihbar alıyoruz.

Olay yani bu kaos, insanların bölgeyi terk etmesi, olaylar çıkması 11 Şubat gecesi. Biz tweeti 7 şubatta atmışız. e 1.5 saat sonra kaldırmışız. Tweet o kadar aşağıda kalmış ve o kadar az etkileşim almış ki infial yaratması mümkün değil. Ayrıca telefon çekmiyor zaten bölgede. İnternete girmek mümkün değil.

Bu bilgi de teyit edildi, zaten savcılık makamlarıyla da paylaşacağız. Bölgede bu olaylar çıktığı esnada, barajla ilgili atılan yalnız 5 tweet var. Yani bu olay sosyal mecralardan çıkmış bir durum değil. Bizimle ilgili değil, bu olay tam olarak sahadan gelen bilgilerle başlamıştır. 11'inde de bir tweet var ama olaylardan sonra atılmış."