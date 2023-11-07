Oğuz Oyan: 'Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi gerçek bir sol seçeneği çıkarmaya talip oluyor'

Türkiye Halk Temsilcileri Meclisi (THTM) laik, bağımsız, egemen bir ülke, devletçi-planlı bir ekonomi ve tüm yurttaşların eşitlik ve kardeşlik içinde, refah ve aydınlığa kavuşacağı bir toplumsal sistem için yola çıktı.

Toplumun değişik kesimlerinden, farklı ama birbirine dost ideolojik ve siyasi eğilimlere sahip kişileri bir araya getiren meclise şimdiden çok sayıda aydın, sanatçı, bilim insanı ve siyasetçi dahil oldu.

Meclise dahil olan isimlerden biri olan akademisyen ve siyasetçi Oğuz Oyan, THTM'nin tam zamanında gelmiş bir girişim olduğunu belirtti. Türkiye siyasetinin gerçek bir sol seçeneğe şiddetle ihtiyaç duyduğu bir dönemden geçtiğine dikkat çeken Oyan, "Yaratılması şart olan geniş tabanlı bir sol seçenek, sadece tek bir sol partinin üye tabanıyla sınırlandırılmadan nasıl oluşturulabilirdi?" diye konuştu.

'Bu oluşumda yer almam önerisi getirildiğinde hiç duraksamadım'

TKP'nin girişimiyle üç yıl önce kurulmuş olan ve kendisinin de sözcülüğünü üstlendiği Dayanışma Meclisi'nin de, başarılı çalışmalarına rağmen, THTM gibi geniş bir halk temsilini kapsayacak nitelikleri taşımadığı ve taşıyamayacağının açık olduğunu ifade eden Oyan, "O halde yeni bir oluşumun denenmesi gerekiyordu. TKP'nin bu kaygılarla ve düşüncelerle yola çıktığını ve bir Halk Temsilcileri Meclisi'nin ilk harcını koymak için girişimde bulunduğunu öğrendiğimde bunu heyecan verici buldum. Bana bu oluşumda yer almam önerisi getirildiğinde de hiç duraksamadım" ifadelerini kullandı.

THTM girişiminin Türkiye'nin önümüzdeki dönemdeki siyasi hayatında önem kazanabilmesinin birinci koşulunun, örgütlü ve örgütsüz farklı toplumsal kesimlerin bu Meclis altında temsil edilebilmelerinin sağlanması olacağına işaret eden Oyan, buna ek olarak, bu Meclis'in kendi işlerliğini kendi inisiyatifiyle sürdürebilmesinin ve düzenli aralıklarla toplanarak kararlar alabilmesinin sağlanmasının gerekeceğini kaydetti.

İkinci koşulunsa THTM'de bir araya gelen bu geniş halk temsilinin, halkın yarına sonuçlar üretebilecek, en azından bunları toplumun ve siyasetin gündemine sokabilecek bir etki gücüne ulaşması oluşturacağına dikkat çeken Oyan, "THTM, siyasetin gündemine soldan gelen bir ağırlık koyarken, bunu sadece iktidarın uygulamalarına ve ideolojik çarpıtmalarına karşı değil, muhalefet bünyesinden artık daha fazla yükselmesi beklenebilecek olan sahte sol söylemlere karşı da yapacaktır ve yapmalıdır" dedi.

'THTM gerçek bir sol seçeneği çıkarmanın mücadelesini vermeye talip oluyor'

THTM'nin tam da burada ikili bir önem kazandığını söyleyen Oyan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anti-kapitalist ve anti-emperyalist bir temele sahip olmayan, sınıfsal bakışını hiç tereddütsüz emek merkezli oluşturamayan, laiklik konusunda çok kararlı ve radikal bir duruşu olmayan hiçbir anlayışın gerçek sol adına hareket ediyor görünmesine izin verilemez. Öte yandan kuruluş bildirgesinde söylediği gibi THTM, halkın iradesinin bir unsuru olarak, onunla birlikte Türkiye'de eşitlik, bağımsızlık, laiklik mücadelesi için görev üstleniyor; halkın dinsel inancını istismar eden iktidar ve tarikat yapılanmalarının, sömürü düzenini sürdürmek için her türlü gericilikle ittifak kuran sermayenin karşısına gerçek bir sol seçeneği çıkarmanın mücadelesini vermeye talip oluyor.

THTM'nin yolu açık, başarıları kalıcı olsun."