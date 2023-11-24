Ogün Samast'ın cezaevinde çıkardığı olayın görüntüleri ortaya çıktı: 'Meyve bıçağı'yla saldırmış

Hrant Dink’in katili Ogün Samast’ın 2020’de tahliyesini engellediği belirtilen, cezaevinde infaz koruma memurlarına saldırdığı olaya ilişkin dava dosyasına giren görüntüler bugün Hürriyet gazetesi tarafından yayınlandı.

Samast'ın 28 Kasım 2016'da Silivri Cezaevi'nde kaldığı hücresinde çıkardığı olayın ardından hakkında “silahlı tehdit”, “kasten yaralama”, “hakaret” ve “kamu malına zarar vermek” suçlarından dava açılmıştı.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre cezaevindeki kamera kayıtları bu davanın dosyasına girdi.

Yedi yıl önceki olayda, Samast'ın kaldığı hücrede sağlık raporu için baş memur ile görüşmek istediği, baş memur hemen gelmeyince elindeki bardağı fırlatıp kapı mazgalının camını kırdığı, gelen memurlara meyve bıçağıyla saldırdığı ve etkisiz hale getirildikten sonra 3 saat müşahede odasında tutulduğu aktarıldı.

Bu olayla ilgili açılan davada ifade veren baş memur Mustafa Aydın'ın ifadesinde "Hücresine giderken cam kırılma sesi duydum. Mazgalı açarak sakin olmasını söyledim, yanına girdik. Sakin sakin konuşurken odadan çıkmaya niyetlendik. Tam bu sırada elindeki meyve bıçağı ile bize yöneldiğini ve ‘hepinizi doğrayacağım’ şeklinde tehdit ettiğini duydum. Hemen müdahale ettik. Elindeki bıçak arkadaşımın boğazına geldi. Ayrıca diğer arkadaşım elinden yaralandı. Elindeki bıçağı alıp sanığı etkisiz hale getirdik ve sakinleşmesi için bir başka odaya aldık" dediği kaydedildi.

Bu olayla ilgili açılan davada 30 Temmuz 2020’de toplam 5 yıl 11 ay hapis cezası alan Samast'ın “koşullu salıverilme” hakkını kaybettiği belirtilmişti.

Samast 15 Kasım 2023'te İdare ve Gözlem Kurulu'nun "iyi hal değerlendirmesine" dayanarak tahliye edildi.

Öte yandan Hrant Dink cinayetini işlediğinde 17 yaşında olan Ogün Samast’ın cinayetten 16 yıl sonra tahliye edilmesinin ardından hazırlanan yeni iddianame İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

“Silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte silahlı terör örgütü adına suç işlemek” iddiasıyla 7 yıl 6 aydan 12 yıla kadar hapsi istenen Samast, 26 Aralık’ta hakim karşısına çıkacak.