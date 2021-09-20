Oğul Erdoğan'ın ortağı iki vapuru İBB'ye 100 milyona kiralamış

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’nin AKP döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan’ın ortağına milyonlarca lira ödediği açığa çıktı.

İstanbul Şehir Hatları A.Ş., 2018 yılında “İstanbul’un iki yakasındaki köprü trafiği yoğunluğunun azaltılmasına katkı sağlamak ve alternatif ulaşım imkânı oluşturmak için” bir çalışma yaptı. Çalışmanın ardından Anadolu Yakası’ndaki Beykoz ilçesinin Çubuklu semti ile Avrupa Yakası’ndaki Sarıyer İlçesinin İstinye semti arasında kullanmak üzere iki adet arabalı vapur kiralanmasına karar verildi.

Sadece 1 teklif verildi

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’ye arabalı vapur kiralamak için sadece Çetinkaya Armatörlük ile Manta Denizcilik iş ortaklığı teklif verdi. Verilen teklifte, iki arabalı vapuru 7 yıl süreyle kiralamak için Şehir Hatları’ndan tam 99 milyon 568 bin TL istendi.

Şehir Hatları da iş ortaklığı ile 1 Ağustos 2018 tarihinde bir sözleşme imzalayarak iki arabalı vapuru 30 Temmuz 2025 tarihine kadar kullanmak üzere yaklaşık 100 milyon TL’ye kiraladı.

Burak Erdoğan'ın ortağına ait

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) kayıtlarına göre, iş ortaklığı kurarak Şehir Hatları’na milyonlarca liraya arabalı vapur kiralayan iki şirket de kamuoyunun yakından tanıdığı bir isme ait. İTO kayıtlarında iki şirketin de AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın büyük oğlu Burak Erdoğan’ın yıllardır ortağı olduğu bilinen Mecit Mert Çetinkaya ile ailesine ait olduğu belirtiliyor.

Üç şirket de aynı adreste

Ayrıca, Mecit Mert Çetinkaya ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Burak Erdoğan 2007 yılında MB Denizcilik Taşımacılık isimli bir şirket kurdu. MB Denizcilik Şirketi, şehir hatlarına arabalı vapur kiralayan Manta Denizcilik ve Çetinkaya Armatörlük şirketleriyle de aynı adreste. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde üç şirketin adresinin de Üsküdar Salacak’taki bir bina olduğu belirtiliyor.

Burak Erdoğan, 6 Şubat 2007 tarihinde 2 milyon 350 bin dolara aldığı Safran 1 gemisiyle gündeme gelmişti. Oğlunun gemi almasıyla ilgili gelen eleştirilere Erdoğan, Başbakan olduğu dönemde “Gemi var gemicik var” yanıtını vermişti. Erdoğan’ın bu sözünden sonra oğlu Burak Erdoğan’ın aldığı gemileri dikkat çekmeyi sürdürdü.