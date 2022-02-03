Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM’de kabul edildi

AKP Konya milletvekili Orhan Erdem ve 57 milletvekilinin imzasıyla önerilen Öğretmenlik Meslek Kanun Teklifi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Öğretmenliğin "kariyer basamaklarına" ayrılmasının önünü açan düzenlemeyle birlikte, "aday öğretmen" olabilmek için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, yükseköğretim kurumunda mezun olma, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununa göre güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmış olma ile Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan sınavlarda başarılı olma şartı aranacak. (İHA)