Öğretmenlere ilişkin önergeler AKP ve MHP'li vekillerin oylarıyla reddedildi

TBMM Genel Kurulu’nda İYİP'in "devlet ve özel sektörde çalışan öğretmenlerin sorunları" ve CHP'nin "öğretmenlerin özlük haklarına" ilişkin grup önerileri ayrı ayrı görüşüldü.

Partisinin grup önerisi üzerine söz alan İYİP Ankara Milletvekili Şenol Sunat, öğretmenlerin huzurlu bir ortamda çalışamadıklarını, liyakatsiz idareciler tarafından baskı ve haksızlığa uğradığını, ekonomik, sosyal problemlerle mücadele ettiğini söyledi. Sunat, "Plansız ve öngörüsüz programlar neticesinde bugün yüz binlerce öğretmen atanmayı bekliyor. Atanmayan öğretmen kavramı lügatimize girdi. Mülakatlarda yapılan haksızlıklar başarılı olmanın anlamını ortadan kaldırdı. Öğretmenlerimiz atanamadığı için intihar ediyor" diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya ise partisinin grup önerisi üzerine yaptığı konuşmada, geçen hafta yapılan başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavıyla öğretmenlerin aklıyla alay edildiğini belirtti. Sınavla öğretmenlerin ayrıştırıldığını ifade eden Kaya, "Daha önce öğretmenlerin maaşının arttırılması için kanun teklifi verdik, komisyonda bekliyor. Bugün bir kanun teklifi daha verdik. Öğretmenler Günü'nde tüm eğitim çalışanlarına bir maaş ikramiye verilmesini teklif ettik" dedi.

Genel Kurulda konuşmaların ardından yapılan oylamayla, CHP ve İYİP'in grup önerileri AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.