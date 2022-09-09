Öğretmenlerden polis ablukasına yanıt: Dikkat dikkat öğretmeniniz konuşuyor!

Ankara'da polis Eğitim-İş Sendikası genel merkezi önünde toplanan öğretmenleri ablukaya aldı.

Eğitim İş’in "sözde meslek kanunu"na karşı "öğretmene saygı" eylemleri çerçevesinde sonuncusunu Milli Eğitim Bakanlığı önünde gerçekleştireceği eylem için toplanan öğretmenlerin önü kesildi. Polis Eğitim-İş sendikası genel merkez önündeki öğretmenleri ablukaya aldı.

"Dikkat dikkat polis konuşuyor" sözleriyle dağılmaları çağrısında bulunan polise öğretmenler "Dikkat dikkat öğretmeniniz konuşuyor, yolumuzu açın" diye yanıt verdi. "Öğretmene saygı istiyoruz" diye slogan atan öğretmenler AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "çapulcu" sözlerine de tepki gösterdi.