Gündem | Öğretmenler: Susmayacağız, hakkımızı alacağız!

Özel okul öğretmenlerinin sorunlarının masaya yatırılacağı Gündem saat 19.00'da soL TV'de.

Haber Merkezi

Gündem'de bu akşam Gökhan Kazbek'in konuğu Birlik Sendikası Öğretmen temsilcisi Nihan Soycan olacak.

Özel okul öğretmenlerinin sorunlarının masaya yatırılacağı Gündem saat 19.00'da soL TV'de.

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