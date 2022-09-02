Gündem'de bu akşam Gökhan Kazbek'in konuğu Birlik Sendikası Öğretmen temsilcisi Nihan Soycan olacak.
Özel okul öğretmenlerinin sorunlarının masaya yatırılacağı Gündem saat 19.00'da soL TV'de.
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Gündem | Öğretmenler: Susmayacağız, hakkımızı alacağız!
Özel okul öğretmenlerinin sorunlarının masaya yatırılacağı Gündem saat 19.00'da soL TV'de.
Haber Merkezi
Gündem'de bu akşam Gökhan Kazbek'in konuğu Birlik Sendikası Öğretmen temsilcisi Nihan Soycan olacak.
Özel okul öğretmenlerinin sorunlarının masaya yatırılacağı Gündem saat 19.00'da soL TV'de.