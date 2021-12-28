Öğretmenler yarın grevde!

Eğitim emekçileri yarın 1 günlük iş bırakacak.

Eğitim-İş Sendikası, "Emeğimize, alın terimize, meslek onurumuza sahip çıkmak için 29 Aralık'ta grevdeyiz!" başlığıyla yayımladığı açıklamada tüm eğitim emekçilerini bir günlük iş bırakmaya çağırmıştı.

"Fakir Baykurt’un dediği gibi, ‘Öğretmen ders verir’ Bugün de ülkemizi karanlığa boğanlara, halkımızı yoksullaştıranlara dersini vereceğiz" ifadelerine yer verilen açıklamada, "Bu yoksulluk, bu sömürü artık yeter! Gün umutsuzluğa kapılma, kendini çaresiz ve güçsüz hissetme günü değildir. Gün dayanışma günüdür, mücadele günüdür" denilerek eğitim emekçilerine çağrıda bulunulmuştu.

'Üreten emekçileriz, hep birlikte güçlüyüz'

Eğitim-İş Sendikası'nın yayımladığı açıklamada şöyle denilmişti:

"Ülkemizin yaşadığı derin ekonomik krizler sonucunda ortaya çıkan aşırı zamlar, pahalılık, döviz kurlarındaki artış, yoksulluk emekçilerin artık tükenmesine neden olmuştur.

Biz eğitim emekçileri de tükenişten payımızı alıyoruz. Zaten yoksulluk sınırının altında olan maaşımız enflasyon karşısında sürekli eriyor.

Tüm eğitim emekçilerine sesleniyoruz;

Bu yoksulluk, bu sömürü artık yeter! Gün umutsuzluğa kapılma, kendini çaresiz ve güçsüz hissetme günü değildir. Gün dayanışma günüdür, mücadele günüdür. Üreten emekçileriz, sesimiz, sözümüz var. Hep birlikte güçlüyüz. Gelin gücümüzü kullanalım, tüm yaşananlara karşı birlikte ses çıkaralım.

29 Aralık Çarşamba günü tüm eğitim emekçilerini 1 günlük iş bırakmaya çağıyoruz. İş yerlerimize gitmiyoruz, alanlarda buluşuyoruz."