Öğretmenler mülakatsız atama için Ulus'ta bir araya geldi

Atama bekleyen öğretmenler seslerini duyurabilmek için 81 ilden binlerce öğretmenin katılımıyla Ankara Ulus Meydanında bir araya geldi.

Etkinlikten önce öğretmenler Anıtkabir'i ziyaret eden öğretmen adayları, ‘Susma haykır 100 bin haktır’ sloganları atarak 14 Mayıs’taki seçimlerde vaat edilen Cumhuriyetin 100’üncü yılında mülakatsız 100 bin öğretmen atamasının gerçekleşmesini talep etti.

Genel alım sayısının artmasını talep eden öğretmenler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in "68 bin öğretmen açığımız var" sözlerini de hatırlatarak bu açığın kapatılmasını talep etti.

Eylemde, "Seçim Sözü Mülakat Kaldırılsın", Mülakatsız 100 Bin Atama Şubatta Okula", "Seçim Sözü Mülakatlar Kaldırılsın", "Öğretmenler Tek Yürek, Bize Mülakatsız Atama Gerek" pankartları taşındı.

'Yeterli bir sonuç ortaya çıkmadı'

Burada konuşan Eğitim Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Mesut Öner, Eğitim Bir-Sen olarak atanamayan öğretmenlerin yanında olduklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Eğitimin bir paydaşı olarak atama bekleyen siz öğretmen adaylarının daimi yanında olmaya devam ediyoruz. Bu noktada gerek hazırladığımız raporlarımızda gerek ortaya koyduğumuz çalışmalarımızla şu anki öğretmen atanmasında yeterli bir sonuç ortaya çıkmadığını her defasında ifade ettik.

Özellikle izleme değerlendirme raporumuzda ifade ettiğimiz öğretmen başına düşen öğrenci sayısının OECD ortalamasına ulaşabilmesi muhtemelen 140 bin öğretmene ihtiyaç olduğunu raporumuzda net bir şekilde ortaya koyduk. Ücretli öğretmenle sürecin sağlıklı bir şekilde sürdürülemeyeceğini defaten ifade ettik. Bu açıdan bir an evvel öğretmen atamalarını sağlıklı bir zeminde, doğru bir süreçte sürdürülmesi gerekiyor.”

Konuşmanın ardından öğretmen adayları sembolik olarak diplomalarını alana getiren tabutun içine fırlattı.

Seçim vaadi unutuldu

15 Temmuz’la beraber başlayan işe alımlarda mülakat sürecinin kaldırılması 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde iktidarın vaatlerinden biri olmuştu. AKP, kamudaki işe alımlarda mülakat uygulamasının “görevin getirdiği zorunluluklar dışında” kaldırılacağını ve KPSS puanına göre atama yapılacağını duyurmuştu. Seçime kısa süre kala dönemin Milli Eğitim Bakanı da öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılacağını onaylamıştı.

Fakat yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, seçimlerden sonra MEB’in mülakatla personel alımına devam edeceğini ve öğretmen atamalarında KPSS’yle mülakatın ağırlıklarının yüzde 50-50 olacağını açıkladı.

Erdoğan mülakatın kaldırılmamasını “Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz” sözleriyle duyurdu. Bakan Tekin, mülakatı savunurken “İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım” ifadelerini kullandı ve mülakatların 45 dakikaya çıkarılacağını açıkladı.