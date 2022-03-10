'Öğretmenler köleniz değil, uzaktan eğitimi iptal edin!'

Tüm İşçilerin Birlik Mücadele ve Dayanışma Sendikası (Birlik Sendikası) kar yağışıyla birlikte 14 Mart Pazartesi gününe kadar tatil edilen özel okullarda “uzaktan eğitim” adı altında sürdürülmeye çalışılan ve bu konuda zorlanan öğretmenlerin durumlarına ilişkin bir açıklama yayımladı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, özel okul patronlarının bu kriz durumunu da fırsata çevirmenin ve reklam malzemesi yapmanın yollarını aradıkları belirtilerek “özel okul patronları öğretmenlerin emeğini sömürmeye resmi tatil olarak belirlenmiş günlerde dahi ara vermiyor” ifadeleri kullanıldı.

Sendika açıklamasında, dünden bu yana mücadele eden birçok öğretmenin özel okullarda uzaktan eğitimi iptal ettirmeyi başardıkları ve bu konuda zorlanan tüm öğretmenlerin Birlik Sendikası ile iletişime geçmeleri gerektiğine yer verildi.

'Derhal, uzaktan eğitimi iptal edin...'

Birlik Sendikası tarafından yayımlanan açıklama şu şekilde:

İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle okullar tatil edildi. Ancak özel okul patronları öğretmenlerin emeğini sömürmeye resmi tatil olarak belirlenmiş günlerde dahi ara vermiyor.

Aynı zamanda her krizi fırsata çevirdikleri gibi, bu durumu da reklam malzemesi yapmaya çalışıyor.

Herkes tatil yaparken biz eğitime ara vermiyoruz diyerek, rakiplerinin karşısında güç kazanmaya çalışıyor. Neyse ki hakkını arayan, mücadele eden öğretmenler var.

Mücadele eden arkadaşlarımız dün akşamdan beri bir çok özel okulda uzaktan eğitimi iptal ettirmeyi başardı.

Valilik genelgesiyle alınan kararı uygulamayan özel okulları uyarıyoruz. Derhal uzaktan eğitimi iptal edin!

Okullarında uzaktan eğitim yapmaya zorlanan arkadaşlarımıza sesleniyoruz, yalnız değilsiniz. Birlik sendikası arkanızdadır, bize ulaşın bu haksızlığa birlikte son verelim.