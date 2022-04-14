Öğretmenler için çevrimiçi etkinlik: 'Sözleşme döneminde nelere dikkat etmeliyiz?'

Birlik Sendikası ve Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği'nin düzenleyeceği çevrimiçi etkinlikte Avukat Nihal Yıldırım Selvi öğretmenlerin sorularını yanıtayacak.
Bu akşam 21.00'de Instagram üzerinden canlı yayında yapılacak etkinlik @osobder_turkiye ve @birliksendikasi hesaplarından yayınlanacak.
Birlik Sendikası'na aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak veya sosyal medya hesapları üzerinden ulaşabilirsiniz.
Telefon: 0 530 662 52 36
E-posta: [email protected]
Twitter: @birliksendikasi.org
Facebook: @BirlikSendikasi
Instagram: birliksendikasi