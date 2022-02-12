Birlik Sendikası, Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği ve Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği ortak açıklamasında 19 Şubat'ta Ankara ve İstanbul'da yapacakları basın açıklamalarına çağrıda bulunuldu.

Açıklamada, "Hayat pahalılığı ve enflasyona karşı insanca yaşam ve ücret talebiyle buluşuyoruz. Asgari ücretle GEÇİNEMİYORUZ!" denildi.

Birlik Sendikası da sosyal medya hesabından yaptığı çağrıda, "Geçinemiyoruz! Kimse bizden üç kuruş maaşla geçinmemizi beklemesin! 19 Şubat'ta Özel Sektör Öğretmenleri Birlikteliği Derneği, Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Öğretmenleri Derneği ve Birlik Sendikası olarak bize reva görülen ücretlere karşı sesimizi yükseltiyoruz. Özel okul öğretmenleri patronlardan çok daha güçlü. Gelin birlikte bir kez daha gösterelim" dedi.

Ankara'daki basın açıklaması 19 Şubat Cumartesi saat 17.00'de Ulus Heykel Önü'nde, İstanbul'daki basın açıklaması ise 19 Şubat Cumartesi saat 17.00'de Kartal Bankalar Caddesi'nde gerçekleştirilecek.