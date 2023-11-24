Öğretmenler gününde öğretmenlere darp: 1 kişi tutuklandı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesindeki Konuklu İlkokuluna gelen bir öğrencinin yakınları ile öğretmenler arasında çıkan tartışma sonrası 3 öğretmen darp edildi.

AA'nın aktardığına göre, okul idaresinin haber etmesi üzerine polis ekiplerince 4 şüpheli gözaltına alındı.

Doktordan darp raporu alan öğretmenler, 4 şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Şanlıurfa Valiliği, yaptığı açıklamada, gözaltına alınan 4 kişiden birinin tutuklandığını bildirdi.

Konuyla ilgili Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Haliliye ilçemize bağlı bir okulumuzda okul idarecileri ve öğretmenlerimize yapılan fiili saldırı olayı ile ilgili idari ve adli soruşturma başlatılmış olup, adli soruşturma kapsamında 1 şüpheli tutuklanmış, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verilmiştir. Okullarımızın güvenliğine zarar veren ve eğitim kurumlarında şiddet içeren hiçbir olumsuzluğa fırsat verilmeyecektir."