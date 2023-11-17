Öğretmenler gerçekleştirilmeyen seçim vaadi mülakatsız atama için Ulus'ta ses yükseltecek

Atanmayan, mülakatlarda KPSS puanlarına rağmen elenen öğretmenler... Türkiye'deki en büyük problemlerden biri olan öğretmenlerin atanmaması ve mülakat konusunda seçim öncesinde iktidar çözüm sinyalleri vermişti. Ancak, mülakatların kaldırılma sözü, seçimden sonra rafa kalktı.

2023 KPSS puanıyla öğretmen atamaları henüz yapılmadı. Öğretmenler 2,5 aydır söz verildiği gibi mülakatların kaldırılması için mücadele ediyor ve seslerini duyurmaya çalışıyor. Atama bekleyen öğretmenler mülakata hayır demek ve kontenjan taleplerini duyurmak için Ankara Ulus Meydanı’nda 18 Kasım 2023 tarihinde saat 13.00'da bir araya gelecek. Tüm şehirlerden katılım sağlanması bekleniyor.

Eylemin başlığıysa: “Mülakatsız 100 bin atama”

Öğretmenler mülakatlarda yapılabilecek hataları Tekin’e yazdıkları mektupta sıraladı:

Tek bir özelliğe odaklanma (Hale etkisi)

Adayları kendine benzetme

İlk izlenim hatasına bağlı olarak önyargılı davranma

Adayları kıyaslama (Kontrast etkisi)

Adayların sözel olmayan davranışlarından etkilenme

Etkili iletişim kuramama

Mülakat sırasında görüşmecinin adayı etkin dinlememesi

Yönlendirici soru sorma

Aynı zamanda öğretmenler “Jürilerin mülakatçı eğitimine sahip olup olmadığı” sorusunu da Tekin’e yöneltti. Daha önce mülakatlarda pek çok usulsüzlüğün yapıldığının tespit edilmesine de değinerek, “Ataması mülakatla yapılacak adayların şaibe ile atandığı algısının önüne nasıl geçilecektir? Atanacak tüm adaylar zan altında bırakılacaktır, bunun önüne nasıl geçilecektir?” soruları da yöneltildi.

Seçim vaadi unutuldu

15 Temmuz’la beraber başlayan işe alımlarda mülakat sürecinin kaldırılması 14 Mayıs 2023 seçimleri öncesinde iktidarın vaatlerinden biri olmuştu. AKP, kamudaki işe alımlarda mülakat uygulamasının “görevin getirdiği zorunluluklar dışında” kaldırılacağını ve KPSS puanına göre atama yapılacağını duyurmuştu. Seçime kısa süre kala dönemin Milli Eğitim Bakanı da öğretmen atamalarında mülakatın kaldırılacağını onaylamıştı.

Fakat yeni Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, seçimlerden sonra MEB’in mülakatla personel alımına devam edeceğini ve öğretmen atamalarında KPSS’yle mülakatın ağırlıklarının yüzde 50-50 olacağını açıkladı.

Erdoğan mülakatın kaldırılmamasını “Konuyu ilgili bakanlarımızla yakın görüşüyor, çalışıyoruz. Ben seçim vaatlerim içinde böyle bir söz verdiysem, bunu Milli Eğitim bakanımla, İçişleri Bakanımla görüşmek suretiyle, yeni bir yol haritasıyla ilerletiriz” sözleriyle duyurdu. Bakan Tekin, mülakatı savunurken “İstihdam ettiğim öğretmeni görmek zorundayım” ifadelerini kullandı ve mülakatların 45 dakikaya çıkarılacağını açıkladı.