Öğretmen atamalarında 'hata' açıklaması

İYİP Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, 3 Aralık 2021’de gerçekleştirilen engelli öğretmen atamalarında, formasyon eğitimi almayan kişilerin atamalarının yapıldığı iddiaları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi. Önergeye gelen yanıtta atamaların “sehven” girilen kayıtlar yüzünden olduğu savunuldu.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Yaşar, MEB’in formasyonsuz öğretmen atamasını kabul ettiğini belirterek, “Cevapta, ‘pedagojik formasyon eğitimlerini henüz tamamlamayan bazı adaylar için söz konusu sisteme “sehven” girilen kayıtlar, bu durumda bulunan adayların başvurularının birinci öncelikli olarak değerlendirilmesine ve atama işlemlerinin “hatalı” yapılmasına sebebiyet verilmiştir’ denilmiş, sorduğumuz soruların çoğu cevapsız kalmıştır. Bu şekilde kaç kişinin atamasının yanlışlıkla yapıldığı, bu hatanın takibinin nasıl yapıldığı ve yapılan hataların ne kadarının sonuçlandırıldığı, hatalı işlem yapanlar hakkında bir işlem yapılıp yapılmadığı ise cevaplandırılmamıştır” ifadesini kullandı.